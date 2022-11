Nun ist es rund um das größte iPhone-Werk der Welt wegen der strengen Coronamaßnahmen in China laut Berichten in sozialen Medien zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Wie in Videos zu sehen war, kam es sowohl in der Nacht als auch bei Tageslicht zu tumulthaften Szenen rund um das Werk. Zu sehen war auch, wie einige Arbeiter offenbar verletzt am Boden lagen.