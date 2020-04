Produktionsstopp ohne Bezüge BMW schickt Tausende US-Mitarbeiter in den unbezahlten Urlaub

Weil der Automarkt in der Coronakrise eingebrochen ist, stehen in den USA die BMW-Werke still. Nun schickt der Konzern Tausende Mitarbeiter ohne Bezüge in den Zwangsurlaub.