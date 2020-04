Milliarden für junge Unternehmen Corona-Hilfen für Start-ups sollen im Mai starten

Start-ups sollen die Wirtschaft in Zukunft vorantreiben - doch in der Coronakrise geht vielen das Geld aus. Nun legt der Bund ein Milliardenprogramm auf, um ab Mai junge Firmen in Schwierigkeiten zu retten.