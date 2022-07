Stationen dicht Krankenhäuser sorgen sich wegen vieler Ausfälle durch Corona

Unter anderem in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein ist wegen der Coronafälle in der Belegschaft die Lage angespannt. »Es ist überall nennenswert bis schwierig«, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund. Ein Treiber des Infektionsgeschehens im Kieler Raum könnte Reimund zufolge die Kieler Woche Ende Juni gewesen sein. Es sei derzeit noch nicht abzuschätzen, wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickeln werde.