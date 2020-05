Von Insolvenz bedrohte Firmen Mittelstand warnt vor chinesischen Übernahmen in Coronakrise

Stehen die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland durch den Corona-Absturz vor dem Ausverkauf? Mittelstandspräsident Ohoven sieht viele Unternehmen in der Krise in Gefahr - und ruft die Politik um Hilfe.