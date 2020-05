Laut US-Medienberichten Airbnb will wegen Coronakrise 25 Prozent der Stellen streichen

Eigentlich will Airbnb 2020 an der Börse durchstarten. Unklar ist jedoch, wie die Coronakrise diese Pläne beeinflusst. Laut US-Medienberichten will das Unternehmen ein Viertel seiner Mitarbeiter einsparen.