Die Turbulenzen treffen den Konzern in ohnehin unruhigen Zeiten: Mit einem tief greifenden Umbau, der den Ausstieg aus Teilen des Investmentbankings und den Abbau von 9000 Stellen vorsieht, will Körner die 167 Jahre alte Credit Suisse zurück in die Spur bringen. Zuletzt hatten vor allem die Kosten für die Sanierung und der Kollaps der Erträge im Investmentbanking das Ergebnis belastet. Auch im laufenden Jahr erwartet der Konzern einen erheblichen Vorsteuerverlust.