Offenbar mehr als 500 Geschädigte

Die Klage gegen die Finma sei am 18. April beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht worden, heißt es seitens der Kanzlei. Die Finma lehnte eine Stellungnahme ab, auch die Credit Suisse hat bislang nicht reagiert. Nach Angaben der »Neuen Zürcher Zeitung « vertritt die Kanzlei mehr als 500 Geschädigte, zuletzt seien zudem weitere Beschwerden in St. Gallen eingegangen.