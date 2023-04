Kunden der Credit Suisse haben in nur drei Monaten weitere 61,2 Milliarden Schweizer Franken an Kundengledern aus dem Institut abgezogen. Den Abfluss an Kundeneinlagen in dem Zeitraum gibt die krisengeplagte Bank mit 67 Milliarden Franken an, zusammenzählen lassen sich die beiden Zahlen allerdings nicht, da es gewisse Überschneidungen gibt, wie eine Sprecherin der Schweizer Finanz-Nachrichtenagentur AWP zur Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal 2023 sagte.