Die Aktionäre der angeschlagenen Credit Suisse haben grünes Licht für die geplante Vergrößerung der Bilanz gegeben. Die überwiegende Mehrheit der Eigner sprach sich am Mittwoch auf einer außerordentlichen Generalversammlung für zwei Transaktionen aus, mit denen die Schweizer Großbank insgesamt rund vier Milliarden Franken erlösen will. Für die Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung sprachen sich 92 Prozent aus, für das Bezugsrechtsangebot 98,3 Prozent, wie Credit Suisse mitteilte.