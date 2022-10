Nach Gerüchten und kritischen Berichten will die krisengeplagte Credit Suisse mit einem milliardenschweren Rückkauf von Schuldpapieren Zweifel an ihrer finanziellen Verfassung ausräumen.

Die Schweizer Großbank kündigte am Freitag an, insgesamt 20 Anleihen im Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Franken zurückkaufen zu wollen. Mit dem Schritt will das Institut seine Schuldenlast reduzieren und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, nachdem die Aktien und die Anleihen Anfang der Woche eingebrochen waren.