Die Credit Suisse hat einen millionenschweren Vergleich mit den französischen Behörden geschlossen und beendet damit ein weiteres Rechtsverfahren. Die Schweizer Großbank legte einen Fall von mutmaßlichem Steuerbetrug und Geldwäsche in Frankreich durch einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft bei, wie bei einem Gerichtstermin in Paris am Montag offenbar wurde. Credit Suisse erklärte sich demnach bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 238 Millionen Euro zu zahlen, um die Ermittlungen in Frankreich zu beenden. Das Gericht stimmte dem Vergleich zu.