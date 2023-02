Für die zweitgrößte Schweizer Bank ist es nun das fünfte Quartal in den roten Zahlen hintereinander. Hintergrund sind eine Reihe von Skandalen und Fehler im Risikomanagement. So hatte es etwa in den sozialen Netzwerken im Oktober wilde Spekulationen zur Zukunft der Bank gegeben. Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, doch die Ausfall-Versicherungen für Credit-Suisse-Anleihen enthalten immer noch einen kräftigen Risiko-Zuschlag und machen die Finanzierung des Instituts teurer. Die mauen Geschäfte und negative Berichte verschreckten auch die Kunden.

Fokus auf Vermögensverwaltung für Superreiche

Insbesondere die Investmentbank-Sparte hatte zudem in den vergangenen Jahren große Verluste eingefahren. Allein hier summierte sich 2022 das Minus auf 2,8 Milliarden Franken. Entsprechend setzt der neue Chef Ulrich Körner hier auch mit Reformen an. Bereits Ende Oktober hatte sich die Bank endgültig vom Ziel verabschiedet, im Investmentbanking vorne mitzspielen. Der frühere McKinsey-Berater Körner kündigte eine Radikalkur einschließlich eines Ausstiegs aus weiten Teilen dieses Geschäfts und den Abbau von insgesamt 9000 Stellen an.