Banken, Behörden und Regierungsmitglieder in der Schweiz stehen angesichts der prekären Lage bei der Credit Suisse unter Druck. Noch ehe am Montag die Börsen wieder öffnen, wollen sie einen Rettungsplan für die angeschlagene Großbank präsentieren. Medienberichten zufolge streben alle Seiten eine Übernahme durch die UBS, die größte Bank des Landes an.