Dazu strebt die zweitgrößte Schweizer Bank Milliardeneinsparungen an. So sollen fünf Prozent der Arbeitsplätze – 2700 Stellen – kurzfristig wegfallen, auch die Investmentbank soll radikal umgebaut werden. Einen bedeutenden Teil des Bereichs für verbriefte Produkte wollen die Schweizer an die US-Finanzhäuser Apollo und Pimco verkaufen. Die Kosten der Bank sollen bis zum Jahr 2025 um etwa 15 Prozent auf dann 14,5 Milliarden Franken sinken.