Die Credit Suisse hatte das Beratungsunternehmen AlixPartners mit der Untersuchung beauftragt. AlixPartners habe in den Archiven Konten von acht Namen auf der Liste gefunden, hieß es nun. Sieben seien vor 1937 bereits geschlossen worden. Das achte bestand weiter, aber der Inhaber habe nie auf einer Liste der US-Regierung von Nazimitgliedern in Argentinien gestanden. Weitere 70 Konten seien erst Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eröffnet worden. Das Wiesenthal-Zentrum wollte auch Aufklärung darüber, ob auf bestimmten, lange geschlossenen Konten Vermögenswerte von Holocaustopfern lagen. Auch darauf habe es keine Hinweise gegeben, so die Bank.