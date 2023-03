Es werde keine Änderungen bei der Lohnabrechnung geben und die Boni werden weiterhin am 24. März ausgezahlt, schreibt die Credit Suisse laut Bloomberg in einem internen Memo an die Mitarbeiter. In vielen Ländern seien die Boni bereits ausgezahlt worden, und die Bank erwarte keine Änderungen für die übrigen Länder, heißt es demnach. Eine Sprecherin bestätigte den Inhalt des Schreibens.