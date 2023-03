Die Übernahme bedeute, dass man den Kunden der Credit Suisse Stabilität und Sicherheit zurückgebe. »Aber auch, dass wir den Ruf des Schweizer Finanzplatzes aufrechterhalten«, sagte Hamers.

Die UBS sei in der Lage, die Risiken zu bewältigen, die aus einer so genannten Superbank entstehen könnten. »Wir haben bei UBS eine sehr gute Kapitalquote und auch eine sehr gute Liquiditätsposition. Wir haben also die Risiken an den Märkten eingedämmt«, sagte Hamers. Nun solle die Investmentbank der Credit Suisse in eine »kapitalschonende Investmentbank« umgewandelt werden. »Damit gehen wir weniger Risiko ein.«