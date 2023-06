Crispin Odey hängt in der City of London der Ruf einer Investment-Legende an. Der 64-Jährige hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet, zwischenzeitlich verwaltete der von ihm gegründete Hedgefonds mehr als 13 Milliarden Dollar. In Deutschland machte Odey vor einigen Jahren Schlagzeilen, mit Attacken auf den Skandalkonzern Wirecard etwa und die Finanzaufsicht Bafin.