Millionenschwerer Steuerskandal Erster Prozess wegen Cum-Ex-Geschäften hat begonnen

Mit Tricksereien bei Wertpapier-Deals sollen Investoren den Staat über Jahre um Milliardensummen geprellt haben. Nun müssen sich erstmals zwei ehemalige Banker wegen Cum-Ex-Steuerdeals vor Gericht verantworten. Die beiden britischen Investmentbanker Martin S. und Nicholas D. sollen den deutschen Staat laut Anklage mit Tricksereien um Aktiengeschäfte zwischen 2006 und 2011 um rund 440 Millionen Euro gebracht haben.

Dafür müssen sie sich nun vor der 12. Großen Strafkammer des Landgerichts Bonn verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Beteiligung an 34 Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung vor - bei einem Fall sei es beim Versuch geblieben. Den Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Sie haben aber umfassend ausgesagt und hoffen auf Milde.

Auch Vertreter von fünf Geldhäusern müssen vor den Richtern am Landgericht Bonn aussagen. Laut Insidern handelt es sich dabei um die Holdinggesellschaft der Hamburger Privatbank M.M. Warburg, deren Tochter Warburg Invest, Fondshäuser der französischen Bank Société Generale und des US-Instituts BNY Mellon sowie die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest. Als Ausgleich für den mutmaßlich entstandenen Schaden kann das Gericht Vermögen von den Banken einziehen.

In dem Musterprozess in Bonn gegen die zwei früheren HVB-Banker soll nach den Plänen des Gerichts an 32 Verhandlungstagen bis zum 9. Januar grundsätzlich geklärt werden, inwieweit die Cum-Ex-Geschäfte strafbar waren. Bei einem Schuldspruch dürften zahlreiche weitere Prozesse folgen.

Erst im August hatten Ermittler wegen des Verdachts auf Cum-Ex-Tricksereien Räume einer Deutsche-Börse-Tochter durchsucht.

Dutzende Journalisten aus ganz Europa verfolgen den Prozessauftakt. "Cum-Ex" gilt als größter Steuerskandal der deutschen Geschichte. Investoren nutzten dabei eine Lücke im Gesetz, um den Staat über Jahre um Milliardensummen zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. So erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren.

Das Schlupfloch wurde im Jahr 2012 geschlossen, Steuerexperten hatten die Geschäfte lange als legalen Trick erachtet.

(Aktenzeichen: 62 KLs 1/19)