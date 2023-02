Im Fall Warburg hatte die Hamburger Finanzverwaltung zunächst auf die Dutzende Milliarden schwere Zahlung verzichtet, womit die Forderung erst mal als verjährt galt. Erst im Zusammenhang mit einem Gerichtsurteil kam es schließlich doch zu einer Zahlung.

Bei Cum-ex-Geschäften nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, um den deutschen Staat über Jahre hinweg um Geld zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag schoben mehrere Beteiligte Aktien mit (»cum«) und ohne (»ex«) Ausschüttungsanspruch hin und her. In der Folge erstatteten die Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden.