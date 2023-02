250 Kilometer vor der Küste Dänemark erlaubt CO₂-Einlagerung unter der Nordsee

Andere Länder bauen bereits solche CCS-Pilotanlagen. In Norwegen will der Ölkonzern Equinor Millionen Tonnen des Klimagases aus europäischen Industrieanlagen vor der Küste in eine Gesteinsformation einleiten. Auch die Niederlande und Belgien wollen ihre Klimagase unter die Erde bringen. Die Häfen von Rotterdam, Antwerpen und Gent planen und bauen bereits CCS-Anlagen, um ihr CO₂ über Leitungen in zwei leere Gasfelder unter der Nordsee zu pumpen.