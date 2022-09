Prehns Regierung – allen voran Ministerpräsidentin Mette Frederiksen – stand in dem Skandal lange unter Druck, unter anderem, weil für die Tötung zunächst die rechtliche Grundlage fehlte und diese erst im Nachhinein geschaffen wurde. Der damals zuständige Minister Mogens Jensen trat zurück. Frederiksen, die einer Minderheitsregierung vorsteht, erhielt im Parlament einen Rüffel, ihre Departementchefin Barbara Bertelsen wurde nach der Aufarbeitung durch eine Kommission diesen Sommer verwarnt.

Obwohl die Nerzzucht nun wieder legal sein wird, werden dem Sender TV2 zufolge wahrscheinlich nur wenige Züchter wieder ihre Arbeit aufnehmen. Der Großteil habe sich im Zuge der Entschädigungsordnung für eine Stillegungsprämie entschieden – anstelle der Möglichkeit, in Zukunft wieder Nerze zu halten. Die Zeiten, in denen Dänemark, besonders mit dem Auktionsunternehmen Kopenhagen Fur, Weltmarktführer im Pelzhandel war, scheinen also endgültig vorbei.