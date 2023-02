Frederiksen will auf EU-Gipfel verhandeln

Zugleich wächst besonders in der Energiebranche die Kritik an dem vorläufigen Stopp des »Offene Tür«-Programms. Giles Dickson vom Branchenverband WindEurope sagte: »Diese Entscheidung ist völlig absurd – vor allem in einer Zeit, in der die EU entschlossen ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern, anstatt ihn zu behindern.« Der Branchenverband Green Power Denmark befürchtet bereits , dass die Klimaziele des Landes nun bedroht seien.

Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen teilte mit, sie wolle das Thema auf dem außerordentlichen EU-Gipfel am 9. und 10. Februar mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erörtern: »Es ist wichtig zu behandeln, wie wir den schnellen Ausbau von Offshore-Wind in Dänemark sicherstellen können.«