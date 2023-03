Man habe dem Unternehmen Nord Stream 2 AG angeboten, sich an der Bergung des observierten Objekts in der Nähe der Nord-Stream-2-Pipeline zu beteiligen, heißt es in einer Mitteilung der dänischen Energiebehörde. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die russisch kontrollierte Nord Stream 2 AG die Einladung der dänischen Energiebehörde bereits angenommen.