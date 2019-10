Rückstellungen, Rückrufe, Prozesse und schlechte Konjunktur: Auf 1,6 Milliarden Euro belief sich bei Daimler der Verlust im zweiten Quartal. Nach diesem Schock im Sommer hat sich der schwäbische Autohersteller nun erst mal wieder stabilisiert.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte im dritten Quartal nun um acht Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 43,3 Milliarden. Experten rechnen deshalb damit, dass der Konzern wieder eine Dividende auszahlen kann. Daimler-Aktien legten an der Börse zu Handelsbeginn um gut vier Prozent an Wert zu.

Grund für den Aufschwung seien gute Absatzzahlen bei Autos und Kleintransportern, sagte Daimler-Chef Ola Källenius zum nun abgelaufenen dritten Quartal. Der Schwede sagte aber auch: "Um die Transformation in den nächsten Jahren zu meistern, müssen wir die Anstrengungen allerdings noch erheblich steigern."

Zusätzliches Geld für Dieselskandal nötig?

Wie genau er das machen will, hat der seit Mai amtierende Vorstandschef bisher nicht gesagt. Källenius verwies auf Schritte, die der Konzern Mitte November im Hinblick auf seine Strategie und den angekündigten Sparkurs vorstellen will.

Die operative Rendite sank bei der wichtigsten Sparte Mercedes-Benz Pkw um 0,3 Prozentpunkte auf sechs Prozent. Belastend wirkten Wechselkurseinflüsse und höhere Kosten für neue Technik und Modelle. Unter dem Strich stieg der Gewinn des Sektors nur leicht.

Christoph Schmidt/dpa Daimler-Chef Ola Källenius: Transformationsprogramm soll im November vorgestellt werden

Allerdings zeichnen sich in der besonders konjunkturanfälligen Lkw-Sparte bereits die nächsten Probleme ab. Weil die Wirtschaft in Nordamerika und Europa schwächer läuft, kann der Konzern seine Ziele in der Sparte in diesem Jahr nicht halten. Im dritten Quartal lag die Umsatzrendite der Lkw-Sparte einen Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert. Bereits im Schlussquartal wird mit Ergebnisbelastungen des Geschäftsfelds zu rechnen sein.

Fortschritte machte das Unternehmen bei der Finanzlage, um die sich Analysten und Investoren ebenfalls sorgen. Daimler warnte jedoch davor, dass gebildete Rückstellungen für behördliche und gerichtliche Verfahren sowie Untersuchungen rund um Dieselabgase nicht ausreichen könnten. Infolgedessen könnten zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Daimler hatte im ersten Halbjahr Milliarden für die Probleme um mutmaßlich illegale Dieselabgastechnik an die Seite legen müssen. Jedoch war im dritten Quartal auch bereits ein 870-Millionen-Euro-Bußgeld der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zuge der Dieselermittlungen gegen den Konzern verhängt worden. Im Oktober kam noch ein neuer Pflichtrückruf für Hunderttausende weitere Autos dazu, die aus Sicht der Behörden mit illegaler Abgastechnik unterwegs sind.