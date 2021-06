Trotz Milliarden-Gewinn Daimler schickt erneut Tausende in Kurzarbeit

Der seit Monaten andauernde Mangel an Mikrochips setzt der deutschen Autoindustrie weiter zu. Trotz hervorragender Absatzzahlen schickt Daimler weite Teile der Belegschaft an zwei Standorten in Kurzarbeit.