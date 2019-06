Beim Autokonzern Daimler schlagen steigende Kosten zur Bewältigung der Dieselaffäre aufs Ergebnis durch. Wie der Konzern mitteilte, werde im zweiten Quartal für "laufende behördliche Verfahren und Maßnahmen" bei Diesel-Modellen von Mercedes ein hoher dreistelliger Millionenbetrag zurückgestellt.

Die angestrebte Verbesserung des Jahresergebnisses um fünf bis 15 Prozent dürfte damit scheitern. Stattdessen ist für 2019 nur noch mit einer Bilanz auf Vorjahresniveau zu rechnen. Auch die Vans-Sparte mit den kleinen Nutzfahrzeugen dürfte einen Anteil an der korrigierten Prognose haben. Statt eines kleinen Gewinns fährt der Unternehmensteil in diesem Jahr wohl einen operativen Verlust ein.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass Daimler rund 60.000 Diesel-Geländewagen in Deutschland wegen des Vorwurfs einer illegalen Abgastechnik zurückrufen muss. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte am Freitag einen entsprechenden Pflicht-Rückruf mit Sofortvollzug für die betroffenen Modelle vom Typ Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet.

Daimler weist die Vorwürfe einer Manipulation von Abgaswerten zurück. Der Konzern will den Rückruf umsetzen, aber Widerspruch gegen den Bescheid einlegen. Für Daimler ist es nicht die erste Auseinandersetzung mit dem KBA. Im August 2018 hatte das Amt einen Rückruf für europaweit 690.000 Diesel angeordnet, in Deutschland waren 280.000 Fahrzeuge betroffen.

Daimlers Umsatz war bereits im ersten Quartal gesunken, hohe Ausgaben und einbrechende Absatzzahlen wegen diverser Modellwechsel hatten dem Autokonzern zu schaffen gemacht.