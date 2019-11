Stellenabbau Daimler will mehr als tausend Führungskräfte loswerden

Langsam geht es bei Daimler nach der Dieselkrise wieder aufwärts, zuletzt wurden sogar wieder Gewinne gemeldet. Das dürfte auch am umfassenden Sparkurs liegen, mit dem sich der neue, schwedische Konzernchef Ola Källenius profiliert. Dabei macht er auch vor der eigenen Führungsriege nicht halt.

Als Teil des Sparprogramms will Daimler weltweit 1100 Stellen von Führungskräften abbauen. Das geht aus einem Infobrief des Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht an die Mitarbeiter hervor, aus dem die Nachrichtenagentur dpa, das "Handelsblatt" und die "Süddeutsche Zeitung" zitieren. In Deutschland wäre demnach etwa jede zehnte Stelle im Management betroffen.

Verzicht auf Tariferhöhung?

Daimler war zuletzt in eine schwere Krise geraten. Rückstellungen, Rückrufe, Prozesse und schlechte Konjunktur hatten im zweiten Quartal zu 1,6 Milliarden Euro Verlust geführt. Hinzu kam zuletzt auch ein 870-Millionen-Euro-Bußgeld der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zuge der Dieselermittlungen. Im Oktober kam noch ein neuer Pflichtrückruf für Hunderttausende weitere Autos dazu, die aus Sicht der Behörden mit illegaler Abgastechnik unterwegs sind.

Arnulf Hettrich/ imago images Ola Källenius: Personalkosten sollen reduziert werden

Källenius hat laut Betriebsrat Anfang der Woche bei einer internen Führungskräfteveranstaltung erstmals konkrete Zahlen zu seinen Sparplänen genannt. Details hatte er aber eigentlich erst Mitte November nennen wollen. Durch den Brief sind nun zumindest bereits Teile davon bekannt geworden.

Um die Personalkosten zu reduzieren, hat die Unternehmensleitung laut Betriebsrat auch vorgeschlagen, mögliche Tariferhöhungen aus der im Frühjahr 2020 anstehenden Tarifrunde nicht zu übernehmen. Brecht schreibt: "Dies haben wir kategorisch abgelehnt."

Ein Daimler-Sprecher sagte, man äußere sich nicht zu Spekulationen. Man befinde sich in einem konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmervertretern.