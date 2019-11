Scharfe Kritik an Stellenstreichungen bei Daimler "Kostenschrubben ist zu wenig"

Ein halbes Jahr nach dem Antritt des neuen Daimler-Chefs Ola Källenius hat sich das Management mit dem Betriebsrat auf Eckpunkte für ein Sparpaket geeinigt. Demnach sollen die Personalkosten im Konzern um 1,4 Milliarden Euro sinken. Über Maßnahmen wie Ausgleichszahlungen, Frühverrentung und Altersteilzeit sollen bis Ende 2022 weltweit Tausende Arbeitsplätze wegfallen, allein 1100 in der Führungsriege.

Doch trotz der Annäherung kritisiert die Arbeitnehmerseite die Daimler-Führung scharf. "Seit Wochen lässt uns das Management im Unklaren, wie es bei Daimler weitergeht", sagte Betriebsrats- und stellvertretender Aufsichtsratschef Michael Brecht dem SPIEGEL, "wir diskutieren nur uber Sparmaßnahmen, die Zukunftspläne gehen dabei völlig unter." Daimler brauche endlich eine Vorwärtsstrategie, so Brecht, "Kostenschrubben ist zu wenig".

Auch in dem Konflikt um die Fertigung von Elektromotoren im Stammwerk Unterturkheim sind die Fronten weiter verhärtet. "Wir mussen elektrische Antriebe bauen, um als Standort zukunftsfähig zu sein", fordert Michael Häberle, Betriebsratschef des Werks.

Källenius will den E-Antrieb dauerhaft von Zulieferern bauen lassen, wenn in Unterturkheim nicht mindestens 180 Millionen Euro eingespart werden. Gespräche zwischen Häberle und Källenius scheiterten in dieser Woche. Häberle will Källenius jedoch entgegenkommen, "wenn das Unternehmen dem Standort weitere Produkte oder Nachfolgeaufträge" zusichert.

Wie auch andere Autokonzerne leidet Daimler unter hohen Kosten, vor allem für Forschung und Entwicklung, weil der Hersteller neue Elektroantriebe und zugleich abgasärmere Verbrennungsmotoren entwickeln muss. Zudem trübt sich die Autokonjunktur ein. In dieser Woche hat bereits der Konkurrent Audi angekündigt, bis 2025 bis zu 9500 Stellen abzubauen. Auch bei BMW läuft ein milliardenschweres Sparprogramm, im ersten Schritt sollen die Erfolgsprämien für Mitarbeiter sinken.