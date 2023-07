Nach staatlicher Übernahme Danone muss rund 200 Millionen Euro in Russland abschreiben

Gut eine Woche ist es her, dass sich Russland per Präsidentendekret die Kontrolle über die russische Tochterfirma des französischen Lebensmittelkonzerns Danone gesichert hat. Jetzt schreibt der französische Konzern wegen der staatlichen Übernahme insgesamt 200 Millionen Euro ab – betrachtet sich aber weiter als Eigentümer. »Obwohl Danone nicht mehr die Kontrolle über die Leitung seiner Geschäfte in Russland hat, bleibt der Konzern ihr rechtlicher Eigentümer«, erklärte das Unternehmen. Umsatz und Gewinn entwickelten sich gut, das Jahresziel werde voraussichtlich erreicht.