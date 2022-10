Besonders betroffen sei die Baubranche. »Das ist insofern bemerkenswert, als dass sie bislang auch in der Coronapandemie ein Konjunkturmotor war«, sagte Hantzsch.

Er gehe davon aus, »dass wir im ersten Quartal 2023 dann einen starken Anstieg der Insolvenzen in Deutschland sehen werden«, prognostizierte Hantzsch. Dass Unternehmen wieder in die Insolvenz gehen, ist dem Leiter der Wirtschaftsforschung zufolge allerdings »richtig und wichtig«. Eine auf marktwirtschaftliche Prinzipien aufgebaute Volkswirtschaft vertrage es nicht, »wenn alle Unternehmen auf Teufel komm raus am Leben erhalten werden«.