Bislang gelinge es den meisten im Deutschen Aktienindex (Dax) gelisteten Unternehmen, die steigenden Kosten bei Personal, Beschaffung, Logistik und Energie auf ihre Kunden umzulegen. Zum befürchteten Nachfrageeinbruch sei es bislang nicht gekommen. Zudem böten die hohen Auftragspolster einen komfortablen Puffer gegen eine zurückgehende Nachfrage.

EY sieht Dax-Konzerne »gut gewappnet«

Hohe Wachstumsraten erzielen deutsche Unternehmen aktuell vor allem in den USA. In Nordamerika stiegen die Umsätze laut EY überdurchschnittlich um 29 Prozent; der Anteil der Region am Gesamtumsatz der Dax-Konzerne stieg zum Vorjahr von 29,8 auf 32,2 Prozent. Dabei hilft der Wertverlust des Euro – für Importeure aus anderen Ländern werden Waren aus Europa günstiger.