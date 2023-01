Die Aktienmärkte haben einen beachtlichen Jahresstart hingelegt. Der deutsche Leitindex Dax ging an diesem Mittwoch den dritten Tag in Folge mit Gewinnen aus dem Handel, seit Jahresstart hat er bereits mehr als 400 Punkte zugelegt. Allein an diesem Mittwoch schloss er 2,18 Prozent im Plus bei 14.490 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 2,05 Prozent auf 26.448 Punkte nach oben.