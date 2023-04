Die Deutschen tun sich traditionell schwer mit Aktien. Die, die doch investiert haben, können nun für das abgelaufene Geschäftsjahr auf eine Rekordsumme an Dividenden hoffen.

Trotz zahlreicher Belastungen infolge des Ukrainekrieges wollen börsennotierte Unternehmen in diesem Jahr insgesamt rund 75 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten, wie aus Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des isf Institutes for Strategic Finance an der FOM Hochschule hervorgeht . Damit werde die Bestmarke des Vorjahres um neun Prozent übertroffen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, ist aus Sicht der Aktionärsvertreter angesichts zahlreicher Herausforderungen unsicher.