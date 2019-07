Verunsicherte Anleger Dax schließt stark im Minus

Zahlreiche negative Faktoren haben an den Börsen zu herben Verlusten geführt. Der Dax sank um 2,2 Prozent auf 12.147 Punkte und verbuchte den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr. Der EuroStoxx 50 büßte 1,6 Prozent auf 3465 Zähler ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones lag zum Börsenstart in den USA ebenfalls deutlich im Minus.

Ein Grund für die schlechte Stimmung waren Händlern zufolge miese Konjunkturdaten. Laut Bundesagentur für Arbeit ist die Nachfrage nach Mitarbeitern in vielen Betrieben bereits deutlich gesunken. Und laut der vom Marktforschungsinstitut GfK monatlich erstellten Konsumklimastudie nahm die Kauflaune der Verbraucher im Juli zum dritten Mal in Folge ab.

Hinzu kamen schlechte Firmendaten. Die Fluggesellschaft Lufthansa könne ihre Kosten nicht so stark senken wie erwartet, sagte ein Händler. Aktien des Konzerns schlossen sechs Prozent im Minus. Auch die Titel des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care rutschten nach schwachen Quartalszahlen um 5,3 Prozent ab. An der Wall Street stürzten die Titel von Under Armour nach einer gekappten Umsatzprognose um bis zu 20 Prozent ab.

Auch die scharfe Rhetorik von Donald Trump im Handelsstreit gegen China trübte die Stimmung. Zum Auftakt einer neuen Verhandlungsrunde zur Lösung des Zollstreits warnte der US-Präsident China vor einer Hinhaltetaktik. Schlimmstenfalls könne das Land am Ende ganz ohne Handelsabkommen mit den USA dastehen, drohte er.

Sorgen bereitete Investoren ferner das drohende Chaos um den Brexit. Der neue Premierminister Boris Johnson forderte von der EU Kompromisse bei der Frage der künftigen Beziehungen. Ansonsten werde sein Land die Staatengemeinschaft zum 31. Oktober ohne Deal verlassen, bekräftigte er. Am Devisenmarkt fiel das Pfund Sterling erneut auf ein Zweieinhalbjahrestief und verbilligte sich auf bis zu 1,2117 Dollar.