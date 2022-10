Deal mit BYD-Konzern Sixt will 100.000 chinesische E-Autos in Dienst stellen

Der Autovermieter Sixt will über die kommenden Jahre rund 100.000 Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD Auto kaufen. Eine erste Bestellung umfasst mehrere Tausend Fahrzeuge, wie Sixt am Dienstag mitteilte. Demnach sollen die ersten Fahrzeuge noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Zunächst werden sie Sixt-Kunden in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien angeboten. Weitere 100.000 Fahrzeuge sollen in mehreren Schritten bis zum Jahr 2028 in Dienst gestellt werden.