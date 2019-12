Milliardenschwere Übernahme Delivery Hero kauft südkoreanischen Lieferservice

Mit einer milliardenschweren Übernahme baut der Essenslieferant Delivery Hero sein Geschäft in Asien aus. Das Unternehmen hat sich 82 Prozent am südkoreanischen Konkurrenten Woowa gesichert. Das erworbene Unternehmen werde dabei insgesamt mit vier Milliarden Dollar bewertet, teilte Delivery Hero mit.

Delivery Hero will für die Südkoreaner bis zu 1,7 Milliarden Euro in bar und bis zu rund 1,9 Milliarden Euro in neuen eigenen Aktien zahlen. Dafür will das MDax-Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchführen. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden. Der Aktienkurs des Konzerns sackte im vorbörslichen Handel bei Tradegate um mehr als sieben Prozent ab.

Gemeinschaftsunternehmen in Singapur geplant

Langfristig plant das Berliner Unternehmen eine vollständige Übernahme von Woowa. Weitere Eigner können ihre Anteile noch zu gleichen Bedingungen einreichen, dann würde Delivery Hero sogar 88 Prozent besitzen, hieß es weiter. Die verbleibenden zwölf Prozent könne Delivery im Laufe von zwei bis vier Jahren gegen eigene Aktien erwerben.

Alle Anteile an dem asiatischen Anbieter sollen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Singapur eingebracht werden, das zusammen mit den Mitgliedern des Managements von Woowa gegründet werden soll.

Woowa betreibt Delivery zufolge mit Baedal Minjok den größten Online-Essenslieferservice in Südkorea, der im dritten Quartal auf rund 100 Millionen Bestellungen kam. Auch in Vietnam ist das Unternehmen tätig. 2018 kam Woowa in Korea umgerechnet auf einen Umsatz von 242 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2019 waren es bereits 301 Millionen Euro.

Umsatzprognose gesteigert

Delivery Hero wurde 2011 gegründet, ist seit 2017 an der Börse notiert und derzeit knapp 9,5 Milliarden Euro wert. Beflügelt wurde die Aktie zuletzt von einem starken Ergebnis der ersten neun Monate sowie der erhöhten Prognose für das laufende Jahr.

Der Umsatz soll jetzt zwischen 1,44 und 1,48 Milliarden Euro liegen. Zuvor war Delivery Hero noch von einem Wert am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,3 bis 1,4 Milliarden ausgegangen. Auch beim anvisierten bereinigten Jahresverlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde Delivery Hero etwas konkreter. Dieser solle nun am unteren Ende der zuvor festgelegten Spanne von 370 Millionen Euro bis 420 Millionen Euro liegen.

Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist in Deutschland selbst nicht mehr als Essenslieferant aktiv, nachdem das Geschäft hierzulande mit Marken wie Foodora, Lieferheld oder Pizza.de an den niederländischen Rivalen Takeaway für 930 Millionen Euro verkauft wurde. Takeaway ist der Eigentümer von Lieferando.

Delivery Hero hatte zuletzt mehr als die Hälfte des Umsatzes in Nahost und Nordafrika erwirtschaftet. In Asien hatte Delivery Hero knapp 30 Prozent des Geschäfts gemacht. In Europa ist das Unternehmen mit rund 22.000 Mitarbeitern vor allem noch im Norden und Südosten aktiv.