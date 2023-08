Boom privater Schwimmbecken »Der Pool war ein Statussymbol. Das hat sich geändert«

In manchen Gemeinden wird das Wasser knapp, trotzdem floriert das Geschäft mit Privatpools. Cedric Mayer-Klenk leitet einen der größten Hersteller. Warum ist er selbst in Zeiten der Dürre so optimistisch?

Ein Interview von Franca Quecke