Diesmal ist das anders. Am Dienstag erst durchflöhten 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA) Geschäftsräume der Deutschen Bank und ihrer Vermögensverwaltungstochter DWS ; Anlass dafür waren die seit Monaten bekannten Vorwürfe, die DWS betreibe »Greenwashing« und trickse bei den Umweltkriterien seiner Fondsprodukte. Bereits in der Nacht zum Mittwoch, keine 24 Stunden später, kündigt eben jene DWS den baldigen Abgang ihres Chefs Asoka Wöhrmann an. Ersetzen soll ihn das Konzerneigengewächs Stefan Hoops.