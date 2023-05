Bezogen auf das erste Quartal 2023 wurden der Mitteilung zufolge insgesamt 68.700 Genehmigungen für Wohnungen erteilt. Das waren 25,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den Zahlen sind sowohl die Zusagen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

Unter den erteilten Genehmigungen brach die Zahl der Bauzusagen für Einfamilienhäuser im März überdurchschnittlich stark ein – und zwar um 31,1 Prozent auf 14.300. Bei den Zweifamilienhäusern gab es einen noch größeren Rückgang von 51,9 Prozent auf 4100. »Auch bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich«, schreiben die Statistiker. Hier gab es ein Minus von 25,2 Prozent auf 37.200.