Neue Studie 14 Ideen, damit die Bahn wieder pünktlich fährt

Die Bahn ist nicht pünktlich genug - in diesem Punkt ist man sich in der Politik und sogar beim Staatskonzern selbst einig. Doch was ist zu tun? Deutlich mehr als bisher, zumindest wenn es nach einer neuen Studie geht, die dem SPIEGEL vorliegt.

Zwar enthalte der von der Bahn Anfang des Jahres vorgestellte Fünf-Punkte-Plan bereits sinnvolle Maßnahmen, notwendig seien aber weitergehende Schritte, heißt es in dem Papier der Verkehrsberatung KCW, das von der Grünen-Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben wurde.

Die Studie macht 14 teilweise kleinteilige Vorschläge, "die aber in Summe ihre Wirkung entfalten", wie es heißt. So solle die Bahn beispielsweise Standard-Umleitungsstrecken definieren und für diese konkrete Fahrpläne hinterlegen. "Das Ziel ist die schnelle Reaktion auf Streckensperrungen", schreiben die Autoren. "Statt Ad-hoc-Überlegungen zu Alternativen lägen die Ersatzkonzepte bereits betriebsbereit in der Schublade."

Mehr Ersatzzüge an Knotenpunkten

Auch solle die Bahn an zentralen Knotenpunkten mehr Ersatzzüge bereithalten. Dadurch könnten verspätete Züge schnell aus dem Betrieb genommen und ersetzt werden. "Dieses Konzept wird sehr stringent in der Schweiz verfolgt und ist eine zentrale Säule des dortigen pünktlichen Betriebs", heißt es in der Studie.

Gegenüber den Kunden fordern die Autoren "mehr Ehrlichkeit im Buchungs- und Auskunftssystem". Anschlüsse, die nachweislich zu einem größeren Anteil nicht gehalten werden könnten, sollten aus den Systemen gestrichen werden. "Dadurch verlängern sich zwar die Reisezeiten, aber die Kunden dürften letztlich zufriedener sein, weil ihre Anschlüsse funktionieren", so die Experten.

Weitere kurz- und mittelfristige Ideen sind:

Züge technisch so auszustatten, dass sie flexibler einsetzbar sind als heute,

einige Aufgaben bei der Streckenfreigabe, die heute die Bundespolizei übernimmt, an die Bahn zu verlagern, oder

das Personal so zu schulen, dass es kleinere Störungen selbst beheben kann.

Im Jahr 2018 erreichten die Fernzüge der Deutschen Bahn nur 74,9 Prozent ihrer Halte pünktlich. Die Beschwerden über die schlechte Qualität des Bahnverkehrs waren so groß, dass Vorstandschef Richard Lutz Anfang des Jahres mehrfach bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zum Rapport musste.

Umfassendere Strategie gefordert

Die Bahn präsentierte einen Fünf-Punkte-Aktionsplan, der unter anderem mehr Personal in den Werkstätten und eine bessere Baustellenplanung vorsieht, um Verspätungen zu verringern. In diesem Jahr läuft es bisher etwas besser für die Bahn: Bis Mai waren die Fernzüge zu 78,6 Prozent pünktlich.

"Die Verbesserung der Pünktlichkeit im Schienenverkehr ist ein Marathonlauf und kein Sprint", sagte der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, als Reaktion auf die Studie. "Bund und Deutsche Bahn müssen jetzt auf allen Ebenen gegensteuern." Es brauche mehr Personal, mehr Züge und vor allem "mehr Investitionen in eine gute Infrastruktur".

Langfristig mahnt die Studie an, die Kapazitäten zu erhöhen, und zwar sowohl im Netz als auch bei den Zügen. Mit Blick auf den zukünftigen Deutschland-Takt müsse eine umfassendere Strategie zur Sicherstellung dauerhaft hoher Pünktlichkeitswerte entwickelt werden. Im Deutschland-Takt sollen von 2030 an Züge auf bestimmten Linien immer zur selben Minute abfahren sowie ankommen. Das soll die Attraktivität der Eisenbahn erhöhen.