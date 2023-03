Der Vorstand der Bahn durchlebt unruhige Zeiten. Am Montag steht ein heftiger Streik der mächtigen Eisenbahnergewerkschaft EVG ins Haus. Der gesamte Fernverkehr soll eingestellt werden, was bei Warnstreiks ein Novum ist. Und das in einer Zeit, in der die Pünktlichkeit der Bahn ohnehin katastrophale Werte erzielt und viele Kundinnen und Kunden frustriert aus den Zügen steigen. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, mehr Geld für die lang aufgeschobene Sanierung der Infrastruktur beim Eigner, dem Staat, loszueisen. Bei dem für Sonntag angesetzten Koalitionsausschuss könnte es um die finanzielle Zukunft des Konzerns gehen.