Die Deutsche Bahn wird von der Beratungsgesellschaft McKinsey in Sachen Infrastrukturgesellschaft unterstützt. Bei der Ausschreibung des Beratervertrags für das Bundesverkehrsministerium, der auf sechs Millionen Euro geschätzt wird, sollen nach SPIEGEL-Informationen die Großen der Branche vertreten gewesen sein, darunter PwC, KPMG oder Oliver Wyman. Die Ausschreibung erfolgte in Schriftform und wurde zweimal verlängert.

Kleine Berater gewinnen gegen die Großen

Am Ende haben sich mit goetzpartners und SCI aber zwei eher kleinere Firmen durchgesetzt. SCI hat bereits die Bahn beraten. Die Münchner Firma goetzpartners berät seit den Neunzigerjahren vor allem Finanzinvestoren und Mittelständler, aber auch Konzerne wie Siemens beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Sparten oder in Finanzierungs- und Strategiefragen. So unterstützte goetzpartners den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky bei seinem Einstieg beim Handelskonzern Metro. Im Verkehrssektor zählte der Eurotunnel-Betreiber Getlink sowie das Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn zu den Kunden.