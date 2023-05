Zentraler Streitpunkt ist der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro. Er wird bei der Bahn rund 2000 Beschäftigten bislang nur über Zulagen gezahlt.

Die EVG will den Mindestlohn zunächst in die Tariftabellen aufnehmen, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse dann auf diesem Wert berechnet werden. Die Bahn hat das inzwischen zugesagt. Zuletzt wurde noch darüber gestritten, ob künftige Verhandlungsergebnisse ebenfalls eins zu eins bei den untersten Lohngruppen in die Tabellen geschrieben oder anders ausgezahlt werden, zum Beispiel per Zulagen. Die Bahn argumentierte, dass sonst der branchenübliche Lohn etwa für Sicherheits- und Reinigungskräfte weit übertroffen werde.