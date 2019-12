Deutsche Bahn Ermittlungen in Berateraffäre werden ausgeweitet

Die ganze Affäre verstärkt den Eindruck in der Öffentlichkeit, das Staatsunternehmen Bahn funktioniere wie ein Selbstbedienungsladen - bei dem die Steuerzahler die Zeche zahlen, wenn Verluste auflaufen. Die Rede ist von insgesamt elf Beraterverträgen, die an frühere Führungskräfte, in einem Fall auch an den ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers, vergeben wurden. Mehrere hunderttausend Euro hatten die früheren Manager bekommen, ohne dass der Aufsichtsrat seine Zustimmung gegeben hätte - ein Verstoß gegen das Aktienrecht.

Alle Fälle sind mittlerweile aufgeklärt. Doch der Skandal scheint nach SPIEGEL-Informationen noch nicht ausgestanden. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat in seiner letzten Sitzung vergangene Woche beschlossen, auch in Tochtergesellschaften des Konzerns nach nicht korrekt vergebenen Beraterverträgen forschen zu lassen. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Wirtschaftsprüfer sollen nach Informationen des SPIEGEL damit beauftragt worden sein, in den über 100 Untergesellschaften des Bahn-Konzerns zu suchen. Bislang waren die Ermittlungen auf ehemalige Topmanager beschränkt. Der Aufsichtsrat hatte dazu eine Anwaltskanzlei sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) eingeschaltet, deren Berichte vorliegen.

Als Konsequenz daraus soll der Personenverkehrsvorstand Berthold Huber nach SPIEGEL-Informationen mit einer Kürzung seiner Jahrestantiemen bestraft worden sein. Er ist der einzige amtierende Vorstand, der einen solchen Beratervertrag unterschrieben hatte, ohne eine Genehmigung des Aufsichtsrats einzuholen. Ein Bahn-Sprecher wollte sich auf Anfrage des SPIEGEL nicht äußern.

In einem Fall wird Honorar zurückverlangt

Bei den bisherigen Untersuchungen kam EY in zehn Fällen zu dem Ergebnis, dass für die Beratungszahlungen eine Leistung erbracht worden sei. In einem Fall aber nicht, weswegen nun von diesem Ex-Manager das Honorar wieder eingeklagt werden soll.

Allerdings konnte der Eindruck nicht zerstreut werden, dass bei der Bahn über Jahre nach dem Ausscheiden aus führenden Positionen Führungspersonal mit einer zusätzlichen Abfindung in Form von Beraterverträgen bedacht wurde. Dem Aufsichtsrat wurde dies Ende des vergangenen Jahres zugetragen, worauf dieser die Untersuchungen initiiert hatte.