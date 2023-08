Kapitalerhöhung bei der Bahn Frische Milliarden für marode Schienen

Die EU-Kommission muss noch zustimmen

Die Haushaltsplanung sieht 11,5 Milliarden Euro für das Bahn-Netz vor. 12,5 Milliarden kommen zusätzlich aus dem Klima- und Transformationsfonds, einem Sondervermögen des Bundes. Außerdem will die Bahn drei Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Doch die Bahn hat offensichtlich akute Geldnöte, weswegen sie für das nächste Jahr auch noch besagte zwei Milliarden Euro für ihre Bautätigkeit benötigt. Diese könnten nun vom Bund in Form einer Eigenkapitalerhöhung kommen.