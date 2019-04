Fuhrpark der Deutschen Bahn 34.600 Lastwagen gegen 2700 Güterzüge

Auf ihrer eigenen Webseite stimmt die Deutsche Bahn ein Loblied an: "Schiene ist am klimafreundlichsten", heißt es dort - und dann wird vorgerechnet, was dies für den Güterverkehr bedeutet. Nur 20 Gramm Treibhausgas pro Kilometer und Tonne Fracht setze ein Güterzug auf tausend gefahrenen Kilometern frei. Bei einem Lkw ist es mehr als das Fünffache.

Im eigenen Konzern jedoch erfreut sich der Diesel-Laster mit dem hohen CO2-Ausstoß einer erstaunlichen Beliebtheit. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die die Bundesregierung als alleiniger Eigentümer der Bahn auf eine Anfrage der Grünen veröffentlicht hat.

Demnach sind für die Bahn-Tochter Schenker rund 34.600 Lkw in ganz Europa unterwegs. Über ihre Gleise lässt die Bahn dagegen knapp 2700 Loks fahren, die Güterwagen ziehen.

Im Fernverkehr legen die Laster von DB Schenker jährlich 784 Millionen Kilometer zurück. Hinzu kommen weitere 759 Millionen Kilometer, die die Lkw beim Transport von Waren zwischen Kunden und einem Frachtterminal der Bahn abfahren.

Das Unternehmen verweist auf sein Engagement im Klimaschutz. Im Güterverkehr würden überwiegend schadstoffarme Fahrzeuge eingesetzt, die Emissionen seien seit dem Jahr 2006 um mehr als ein Viertel zurückgegangen.

Derzeit wird in der Großen Koalition geprüft, ob Schenker verkauft werden sollte, um Finanzlücken bei der Bahn zu schließen. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock fordert die Regierung deshalb auf, bei der Bahn auf einen konsequenten Abbau des Lkw-Verkehrs zu dringen. "Dazu gehört der Schienenausbau genauso wie der Verkauf der Konzerntochter Schenker", sagt die Parlamentarierin.