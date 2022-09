Auf der Anzeigetafel im Trierer Hauptbahnhof wechseln sich zwei Abkürzungen ab: RE und RB, Regional-Express und Regional-Bahn. Anders kommt man vom Bahnhof nicht weg, denn Trier hat den Anschluss ans Fernverkehrsnetz verloren. Hört man sich in der Stadt um, wählen die Trierer vor allem ein Verkehrsmittel: das Auto.

Wie kann es sein, dass eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern und jährlich vier Millionen Besuchern heute so schlecht angebunden ist? In einer Zeit, in der die Bundesregierung eine Verkehrswende ankündigt und bis 2030 die Fahrgastzahlen auf der Schiene verdoppeln will?

»Ich habe das Gefühl, in Berlin interessiert man sich nicht dafür, wie die Situation in der Peripherie ist«, sagt der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Warum er es noch nicht geschafft hat, die Fernverkehrszüge nach Trier zurückzuholen und was Bundesverkehrsminister Volker Wissing nun ändern soll, hören Sie in dieser Episode von SPIEGEL Daily. Außerdem erklärt Gerald Traufetter aus dem SPIEGEL-Wirtschaftsressort, wie Versäumnisse in der Verkehrspolitik zu den Problemen der Bahn geführt haben und welche Schritte jetzt nötig sind.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .