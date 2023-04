So wollte die Bahn dem Projektentwickler Juwi gleich zweimal rund 90.000 Euro statt der davor üblichen 10.000 bis 20.000 Euro in Rechnung stellen: für zwei Stromkabel, die von öffentlichen Netzeinspeisepunkten zu einem neuen Solarpark in Rheinland-Pfalz sowie zu einem Windpark in Sachsen-Anhalt unter den Schienen hindurch verlegt werden sollten.

Der Windparkbetreiber Wittgenstein New Energy im Siegerland sollte sogar 150.000 Euro für eine Querung berappen, statt zuvor nach Unternehmensangaben weniger als 5000 Euro bei ähnlichen Projekten. Die Nahwärme-Bürgergenossenschaft »Boben Op« in Schleswig-Holstein sollte für eine Wärmeleitung pro Querung mindestens 80.000 Euro zahlen.